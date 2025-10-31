Biasin sull’Inter | Chivu non abbasserà la difesa davanti gli serve qualcosa di diverso

Inter News 24 Biasin, noto giornalista vicino agli ambienti nerazzurri commenta la filosofia tattica dell’allenatore nerazzurro e il rendimento della squadra. Durante la trasmissione L’ascia raddoppia di Cronache di spogliatoio, Fabrizio Biasin ha analizzato l’atteggiamento difensivo dell’Inter di Cristian Chivu, sottolineando come il tecnico rumeno non intenda modificare l’impostazione offensiva della squadra. «La richiesta di Chivu non sarà facciamo due passi indietro, ma ottimizziamo di più la mole di occasioni che abbiamo a ogni partita», ha spiegato il giornalista, evidenziando come i nerazzurri producano molto ma concretizzino meno di quanto potrebbero. 🔗 Leggi su Internews24.com

