Biasin | Ottima partita di Bisseck Se va via? Mi hanno confermato che…

Ilnerazzurro.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Biasin. Nel corso di “L’ascia Raddoppia”, trasmissione di Cronache di Spogliatoio, Fabrizio Biasin ha analizzato la prestazione di Yann Bisseck nel match contro la Fiorentina, dove il difensore tedesco è stato schierato da centrale nella linea a tre di Cristian Chivu. Durante la pausa per le nazionali, erano circolate alcune voci dalla Germania secondo cui il giocatore avrebbe potuto chiedere la cessione per timore di perdere spazio e compromettere le sue chance di partecipare al Mondiale. Tuttavia, il giornalista ha voluto fare chiarezza su queste indiscrezioni. Secondo Biasin, infatti, Bisseck non ha mai espresso il desiderio di lasciare l’Inter: “ Da quello che mi risulta il ragazzo è consapevole della situazione e mi hanno confermato che non ha chiesto di andare via. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

biasin ottima partita bisseckBiasin: “Bisseck non ha mai chiesto di andare via. Centrale? Ha capito che…” - Fabrizio Biasin, nel corso di “L’ascia Raddoppia” in onda su Cronache di Spogliatoio, ha parlato della prestazione di Bisseck da centrale dei tre dietro contro la Fiorentina: “Due settimane fa durante ... msn.com scrive

biasin ottima partita bisseckBiasin: “Inter, risposta sul campo puntualissima. Sucic che gol e Bisseck…” - Il commento del giornalista rispetto alla vittoria dei nerazzurri contro la Fiorentina di Pioli per tre a zero ... Scrive msn.com

biasin ottima partita bisseckBisseck: "Oggi abbiamo fatto un'ottima gara. Cerco di aiutare con la mia fisicità" - Yann Bisseck, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Inter- Da firenzeviola.it

Cerca Video su questo argomento: Biasin Ottima Partita Bisseck