Biasin | Ottima partita di Bisseck Se va via? Mi hanno confermato che…
Biasin. Nel corso di “L’ascia Raddoppia”, trasmissione di Cronache di Spogliatoio, Fabrizio Biasin ha analizzato la prestazione di Yann Bisseck nel match contro la Fiorentina, dove il difensore tedesco è stato schierato da centrale nella linea a tre di Cristian Chivu. Durante la pausa per le nazionali, erano circolate alcune voci dalla Germania secondo cui il giocatore avrebbe potuto chiedere la cessione per timore di perdere spazio e compromettere le sue chance di partecipare al Mondiale. Tuttavia, il giornalista ha voluto fare chiarezza su queste indiscrezioni. Secondo Biasin, infatti, Bisseck non ha mai espresso il desiderio di lasciare l’Inter: “ Da quello che mi risulta il ragazzo è consapevole della situazione e mi hanno confermato che non ha chiesto di andare via. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it
Scopri altri approfondimenti
FABRIZIO BIASIN ATTACCA CONTE «Circa un anno fa Antonio Conte tuonava così: “Ma cosa vuol dire che il VAR non può intervenire? Spiegatemelo. Quando fa comodo interviene, quando non fa comodo no. Se c’è un errore, il VAR deve correggerlo, punto. - facebook.com Vai su Facebook
Biasin: “Bisseck non ha mai chiesto di andare via. Centrale? Ha capito che…” - Fabrizio Biasin, nel corso di “L’ascia Raddoppia” in onda su Cronache di Spogliatoio, ha parlato della prestazione di Bisseck da centrale dei tre dietro contro la Fiorentina: “Due settimane fa durante ... msn.com scrive
Biasin: “Inter, risposta sul campo puntualissima. Sucic che gol e Bisseck…” - Il commento del giornalista rispetto alla vittoria dei nerazzurri contro la Fiorentina di Pioli per tre a zero ... Scrive msn.com
Bisseck: "Oggi abbiamo fatto un'ottima gara. Cerco di aiutare con la mia fisicità" - Yann Bisseck, difensore dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Dazn nel corso del post partita di Inter- Da firenzeviola.it