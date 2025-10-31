Biasin | Ottima partita di Bisseck Se va via? Mi hanno confermato che…

Biasin. Nel corso di “L’ascia Raddoppia”, trasmissione di Cronache di Spogliatoio, Fabrizio Biasin ha analizzato la prestazione di Yann Bisseck nel match contro la Fiorentina, dove il difensore tedesco è stato schierato da centrale nella linea a tre di Cristian Chivu. Durante la pausa per le nazionali, erano circolate alcune voci dalla Germania secondo cui il giocatore avrebbe potuto chiedere la cessione per timore di perdere spazio e compromettere le sue chance di partecipare al Mondiale. Tuttavia, il giornalista ha voluto fare chiarezza su queste indiscrezioni. Secondo Biasin, infatti, Bisseck non ha mai espresso il desiderio di lasciare l’Inter: “ Da quello che mi risulta il ragazzo è consapevole della situazione e mi hanno confermato che non ha chiesto di andare via. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it