Bezzi su Gimenez | Ritengo che il Milan debba puntare su di lui Ecco perchè

Intervistato dai microfoni di TMW durante 'Maracanà', Gianni Bezzi ha speso alcune parole su Santiago Gimenez, attaccante del Milan. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Bezzi su Gimenez: “Ritengo che il Milan debba puntare su di lui. Ecco perchè”

Approfondisci con queste news

Bezzi: "Juve, vedremo come Spalletti gestirà il caso Locatelli. E su Gimenez dico..."... - X Vai su X

Milan, Allegri a sorpresa: Gimenez favorito su Nkunku. Probabile un’altra chance con l’Atalanta. E voi chi schierereste titolare? ? Santiago Gimenez è favorito per giocare dall’inizio anche a Bergamo contro l’Atalanta. Il Milan per domani sera è praticame - facebook.com Vai su Facebook

Spalletti-Juve, Bezzi perplesso: “È un’incognita! E quel tatuaggio del Napoli…” - A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto il giornalista Gianni Bezzi. Scrive tuttonapoli.net

Papà Gimenez: "Aveva 7 offerte e ha scelto il Milan. Tante voci, ma il club ha ritenuto che restare fosse la scelta migliore" - Il papà di Santiago Gimenez, Christian, è tornato a parlare del momento che l'attaccante messicano del Milan sta vivendo. Riporta calciomercato.com

Milan, cambia tutto: prendono Kean al posto di Gimenez - L’attaccante della Fiorentina partiva tra i grandi favoriti per vincere il titolo di capocannoniere dopo l’exploit dello scorso anno eppure qualcosa si è inceppato. Segnala calciomercato.it