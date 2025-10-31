Berzo Inferiore | Happy Halloween
L'atmosfera si fa carica di mistero e divertimento a Berzo Inferiore, dove la Pro Loco locale organizza una festa di Halloween pensata per coinvolgere grandi e piccini. Si comincia alle 19 in piazza Umberto I con musica, divertimento e caldarroste per tutti. Nel corso della serata, però, sono. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
SERATA DI PRESENTAZIONE ALLA POPOLAZIONE DELLA CASA DI COMUNITA' DI BERZO INFERIORE Mercoledì 5 novembre 2025 - ore 20.30 - c/o palazzo Simoni Fè a Bienno - facebook.com Vai su Facebook
Berzo Inferiore: Happy Halloween - L'atmosfera si fa carica di mistero e divertimento a Berzo Inferiore, dove la Pro Loco locale organizza una festa di Halloween pensata per coinvolgere grandi e piccini. bresciatoday.it scrive
Berzo Inferiore, rissa in piazza della chiesa: fermati due giovani - Berzo Inferiore (Brescia), 6 luglio 2025 – Nella serata ieri, sabato 5 luglio, la piazza principale di Berzo Inferiore si è trasformata in un ring dove diverse persone si sono affrontate a suon di ... Riporta msn.com