Bertinoro il consigliere lancia l' allarme | Bertinoro ancora priva di pista per l' elisoccorso
Il consigliere comunale di opposizione Massimo Medri ha presentato un’interrogazione al sindaco di Bertinoro Filippo Scogli per chiedere chiarimenti sulla mancanza di un'area di atterraggio per elicotteri di emergenza sanitaria a Bertinoro, in precedenza collocata presso il campo sportivo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
È online il nuovo numero di Making 2.0, house organ di Confindustria Romagna, con il racconto e le immagini di Excelsa 2025, che ha inaugurato la stagione autunnale dei grandi eventi, e gli articoli a firma dei sindaci di Bertinoro, San Giovanni in Marignano, - facebook.com Vai su Facebook