Bertinoro il consigliere lancia l' allarme | Bertinoro ancora priva di pista per l' elisoccorso

Forlitoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il consigliere comunale di opposizione Massimo Medri ha presentato un’interrogazione al sindaco di Bertinoro Filippo Scogli per chiedere chiarimenti sulla mancanza di un'area di atterraggio per elicotteri di emergenza sanitaria a Bertinoro, in precedenza collocata presso il campo sportivo. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Bertinoro Consigliere Lancia Allarme