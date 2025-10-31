Bernini | Riforma della giustizia? Berlusconi avrebbe detto ‘avanti così’ Lo faremo per lui – Video

“ Silvio Berlusconi avrebbe detto ‘avanti così’ ” dopo l’approvazione della riforma della Giustizia. Lo ha detto la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini rispondendo a una domanda dell’ Ansa a margine della visita al conservatorio di musica “Giulio Briccialdi” di Terni. “Cosa che noi faremo in nome e per conto suo. Dedicato a lui” ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bernini: “Riforma della giustizia? Berlusconi avrebbe detto ‘avanti così’. Lo faremo per lui” – Video

