Bernini | Riforma della giustizia? Berlusconi avrebbe detto ‘avanti così’ Lo faremo per lui – Video

Ilfattoquotidiano.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“ Silvio Berlusconi avrebbe dettoavanti così’ ” dopo l’approvazione della riforma della Giustizia. Lo ha detto la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini rispondendo a una domanda dell’ Ansa a margine della visita al conservatorio di musica “Giulio Briccialdi” di Terni. “Cosa che noi faremo in nome e per conto suo. Dedicato a lui” ha aggiunto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

