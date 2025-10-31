Berlusconi i pm e i fantasmi della Seconda Repubblica

Da un lato i parlamentari di Forza Italia che per celebrare l’approvazione della riforma della Giustizia scendono in strada con un ritratto del proprio leader scomparso, offrendo al nostro occhio un’immagine doppiamente straniante, abituati come siamo ad associare simili rituali alle piazze mediorientali, ma senza tante cravatte e doppiopetti; dall’altro l’ex pubblico ministero, ora senatore del Movimento 5 stelle, Roberto Scarpinato, che nel suo intervento-requisitoria contro la riforma fa un lungo elenco di tutti i protagonisti della stagione berlusconiana finiti sotto inchiesta, molti dei quali ormai scomparsi, a cominciare ovviamente da lui, l’onnipresente e incancellabile protagonista, artefice e principale beneficiario del bipolarismo italiano, Silvio Berlusconi. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Berlusconi, i pm e i fantasmi della Seconda Repubblica

