Bergomi elogia la Roma e Mancini | Grande evoluzione La squadra cresce nella ripresa

Parole di stima e di analisi lucida da parte di Beppe Bergomi sulla Roma e, in particolare, su Gianluca Mancini, uno dei giocatori simbolo di questa fase giallorossa. L'ex capitano dell'Inter, oggi voce tecnica tra le più ascoltate in tv, ha sottolineato come la squadra stia mostrando una crescita evidente soprattutto nei secondi tempi e come alcuni elementi, Mancini su tutti, abbiano fatto un salto di qualità sia tecnico che caratteriale. "Mancini è cambiato: oggi è un riferimento". Secondo Bergomi, Mancini non è più soltanto il difensore aggressivo e temperamentale delle prime stagioni, ma un calciatore che ha saputo equilibrare istinto e letture tattiche.

