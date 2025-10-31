Bergarè 2025 | conclusi con successo gli incontri B2B tra imprese reggine e buyer esteri

Nell’ambito del progetto “Preparazione delle PMI ad affrontare i mercati internazionali”, l’edizione 2025 di Bergarè – Oltre l’essenza: saperi, sapori e applicazioni del Bergamotto di Reggio Calabria ha ospitato un’importante sessione di incontri d’affari B2B dedicata alla promozione all’estero. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

