Bergamo va in scena il campionato italiano di mangiatori di peperoncino hot

Il 2 novembre la finale a Chiuduno. Presenta il pluricampione Jack Pepper. I concorrenti dovranno assaggiare le varietà di peperoncino più piccanti del mondo. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bergamo, va in scena il campionato italiano di mangiatori di peperoncino hot

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Il giovane monzese di stanza a Bergamo e il portacolori dell'IceLab saranno di scena a Saskatoon dal 31 ottobre al 2 novembre. #memola #saimolov #isugrandprix #skatecanada #pattinaggiodifigura #pattinaggioartistico #pattinaggio #skating #TerzoTempoS - facebook.com Vai su Facebook

Volley Bergamo 1991, il campionato inizia il 6 ottobre: 8 su 13 in trasferta nel girone d’andata - Il campionato del Volley Bergamo 1991 inizierà il 6 ottobre, con un inedito Monday Night inaugurale della Serie A1 2025/26: e non sarà una sfida banale, visto che le rossoblù saranno di scena in ... Riporta bergamonews.it

Campionato Italiano corsa in montagna a Casnigo - La Recastello Radici Group, sotto l’egida della Fidal, è pronta a mandare in scena la seconda e decisiva prova del campionato italiano di corsa in montagna 2024, che si terrà domenica 15 settembre a ... Come scrive ecodibergamo.it