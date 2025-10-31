L’APPUNTAMENTO. Nessuno farà meglio di Dossena (6ª nel 2017) e Bourifa (13° nel 2009), ma le storie sono tante. C’è chi sarà il via per la prima volta, chi abbina corsa e beneficenza. E ci sono mamma e figlia che correranno insieme. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Bergamo sempre presente alla maratona di New York