Bergamo sempre presente alla maratona di New York
L’APPUNTAMENTO. Nessuno farà meglio di Dossena (6ª nel 2017) e Bourifa (13° nel 2009), ma le storie sono tante. C’è chi sarà il via per la prima volta, chi abbina corsa e beneficenza. E ci sono mamma e figlia che correranno insieme. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Argomenti simili trattati di recente
Cuore Alpino, orgoglio bergamasco Oggi pomeriggio ero presente alla Fiera di Bergamo per l’inaugurazione delle celebrazioni dedicate ai 40 anni dell’Ospedale da Campo dell’Associazione Nazionale Alpini, una realtà che rappresenta il volto più aute - facebook.com Vai su Facebook
Bergamo sempre presente alla maratona di New York - Nessuno farà meglio di Dossena (6ª nel 2017) e Bourifa (13° nel 2009), ma le storie sono tante. Segnala ecodibergamo.it
Bergamo corre a New York: domenica c’è la maratona - Mancano tre giorni all’edizione numero 52 della maratona più famosa al mondo (domenica 5 novembre), a cui parteciperà anche un plotoncino di runner orobici. Come scrive ecodibergamo.it
Maratona di New York: numeri, curiosità, storie. E c'è un italiano da record - Oltre 54 mila maratoneti si sono dati appuntamento a Staten Island per prendere parte alla 53a edizione della TCS New York City Marathon. gazzetta.it scrive