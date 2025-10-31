Bergamo per la prima volta l’ex Reggiani ha un unico proprietario | Riqualificazione più concreta e realistica

31 ott 2025

LA NOVITÀ. L’area a sud acquisita dal Gruppo Manzi: «Area con interessanti potenzialità, anche grazie al passaggio della Teb». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Bergamo, per la prima volta l'ex Reggiani ha un unico proprietario: «Riqualificazione più concreta e realistica»

