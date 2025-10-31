Bergamo aumentano gli investimenti dei cervi | un piano per ridurre il numero di esemplari

Bergamo – È allarme nella Bergamasca per la crescita degli incidenti stradali provocati dai grossi ungulati, cervi in testa. Secondo i dati della polizia provinciale, nel biennio sono stati 174, di cui 109 nel 2024 e 65 nell’anno corrente, numero che sembra basso, ma statisticamente la maggior parte dei sinistri avviene nell’ultima parte dell’anno. Dal 2019 al 2024 solo in un caso il numero si è attestato sotto i 90: nel 2020, anno segnato dal Covid, con 83 incidenti. Nel 2019 furono 95, nel 2021 115, nel 2022 106 e nel 2023 110. “ Una cifra alta – sottolinea Daniele Carrara, sovrintendente della polizia provinciale di Bergamo – fisiologicamente legata al numero di ungulati selvatici sul territorio provinciale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

