Beni confiscati alla criminalità che poi finiscono inutilizzati | perché succede

A Genova c’è un problema con una parte del patrimonio immobiliare confiscato alla criminalità organizzata. Nonostante la legge preveda che questi beni siano destinati per scopi sociali o culturali, una parte consistente resta inutilizzata da anni.Secondo i dati aggiornati allo scorso 30 settembre. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

