Tempo di lettura: 2 minuti Continua, senza sosta, l’attuazione del dispositivo di contrasto ai fenomeni di illegalità economico-finanziaria posto in essere dalla Guardia di Finanza di Benevento. In occasione dell’approssimarsi della Festa di Halloween sono state contestate violazioni amministrative concernenti l’abusivismo commerciale. I militari della Tenenza di Solopaca, nel corso di un servizio di controllo economico del territorio, hanno effettuato l’accesso presso un negozio di Limatola ove hanno accertato che erano posti in vendita circa 11.500 articoli destinati all’uso sulla persona e per la bellezza, sprovvisti delle necessarie indicazioni in merito all’origine, alla qualità e all’eventuale presenza di materiali o sostanze nocive per l’uomo in violazione del Codice del Consumo. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento, sequestrati 143mila articoli non conformi agli standard di sicurezza