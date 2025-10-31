Benevento rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Periti Industriali | Giancarlo De Luca è il nuovo presidente
Tempo di lettura: < 1 minuto Nei primi giorni di ottobre si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo dell’Ordine dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Benevento, relative al mandato 2025–2029. Durante la seduta di insediamento, il nuovo Consiglio ha deliberato le seguenti cariche istituzionali: • Presidente: Per. Ind. Giancarlo De Luca • Vice Presidente: Per. Ind. Antonio Poppa • Segretario: Per. Ind. Vincenzo Caporaso • Tesoriere: Per. Ind. Antonio Ranauro • Consigliere: Per. Ind. Marino Callisto • Consigliere: Per. Ind. Antonio Pepe • Consigliere: Per. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
Scopri altri approfondimenti
? Il Benevento Calcio comunica di aver raggiunto l’accordo per il prolungamento del contratto economico con i seguenti tesserati: Jacopo Manconi, attaccante classe 1994, ha firmato il rinnovo che lo legherà al Club giallorosso fino al 30 giugno 2027. Loren - facebook.com Vai su Facebook
Elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo - Domani e sabato si terranno le elezioni per il rinnovo del consiglio direttivo di Federcaccia Pistoia. Riporta lanazione.it
Lega del cane, Marco Castaldi nel direttivo nazionale - Marco Castaldi, presidente della sezione di Benevento della Lega nazionale per la difesa del cane, è stato eletto nel consiglio direttivo nazionale dell'associazione. Scrive ilmattino.it