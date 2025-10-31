Tempo di lettura: < 1 minuto “Palazzo Bosco Lucarelli a Port’Aurea è quel bel fabbricato abbandonato che, guardando l’Arco da via Traiano, si trova sulla sinistra. Grazie alle giornate del FAI, molti cittadini hanno potuto visitarne la corte e il giardino pensile, e guardare l’Arco da una posizione privilegiata. Da decenni non è utilizzato, versa in cattive condizioni e avrebbe necessità di una profonda e accurata manutenzione. La posizio-ne particolarissima, adiacente al monumento simbolo della Città e “l’assenza” dei proprietari avrebbe dovuto suggerire al Comune di Benevento di avviare una trattativa di compravendita o, meglio anco-ra, di stipulare un protocollo d’intesa con i proprietari che garantisca, da un lato, l’integrale restauro del fabbricato e, dall’altro, l’uso pubblico del bene per un certo numero di anni. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento, l’appello di Civico22: “Restaurare e rendere pubblico Palazzo Bosco Lucarelli”