Benevento 5 vigilia di campionato con la gara contro Sulmona
Tempo di lettura: < 1 minuto Domani inizia un lungo mese di novembre per il GG Team Wear Benevento 5. La squadra di mister Scarpitti sarà ospite del Sulmona alle ore 16. Alessandro Desogus (Carbonia) e Pasquale Giaquinto (Ostia Lido) saranno gli arbitri dell’incontro, mentre Alessandro Di Virgilio (L’Aquila) svolgerà il ruolo di cronometrista. Il match sarà trasmesso sul canale YouTube della Divisione Calcio a Cinque. REWIND – “ Arriviamo da una settimana importante e piena di impegni: con l’Italpol abbiamo ottenuto la quinta vittoria consecutiva ed è stato importante non mollare fino alla fine, battendo una squadra esperta e dando continuità alla nostra classifica – dice Gui Zonta. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
