Benesperi incalza sull’inceneritore | Basta col gioco delle tre carte

"Bisogna smettere di fare il gioco delle tre carte e parlare chiaro ai cittadini che sono i veri proprietari dell’impianto di Montale, tramite i sindaci". Luca Benesperi incalza per conoscere il piano aziendale di Cis Spa, società dei Comuni di Agliana, Montale e Quarrata, proprietari dell’inceneritore, attualmente condotto da Hera Ambiente. Il sindaco di Agliana ritiene indispensabile conoscere il piano per lavorare al futuro dell’inceneritore, prendere in considerazione i costi di una eventuale dismissione, bonifica e riconversione dell’area. "Ho chiesto un piano aziendale otto mesi fa – ricorda il sindaco di Agliana – e non ho avuto nemmeno un cenno di risposta se non una convocazione dell’assemblea dei soci, poi saltata quattro giorni prima delle elezioni regionali". 🔗 Leggi su Lanazione.it

