Bending Spoons l' azienda unicorno italiana ora vale 11 miliardi
Bending Spoons continua la sua corsa. L'ex startup, ormai colosso tecnologico italiano con sede a Milano, ha annunciato di "aver raccolto 710 milioni di dollari in equity", tra capitale primario e secondario. Ora la valutazione sale a 11 miliardi di dollari, circa 9,5 miliardi di euro all'attuale. 🔗 Leggi su Today.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Italian company Bending Spoons set to acquire AOL, expanding its global tech reach Bending Spoons, the fast-growing Italian tech company, is preparing to take over the historic internet brand AOL – another bold move in its rapid international expansion. The - facebook.com Vai su Facebook
Bending Spoons raccoglie 710 milioni di dollari ed entra nell’olimpo delle startup europee: valutata 11 miliardi - X Vai su X
Bending Spoons in campagna acquisti: dopo Vimeo, compra anche Aol - Dopo Vimeo, l’unicorno italiano della tecnologia compra anche America Online. Secondo tg24.sky.it
Bending Spoons non si ferma più e annuncia l’acquisizione di AOL da Yahoo - L’azienda italiana punta a rilanciare lo storico servizio email e a espanderne il potenziale digitale. Si legge su tuttotech.net
Bending Spoons apre le porte a co-investitori: l'unicorno italiano punta a una valutazione di 12 miliardi - Questa mossa mira sia a ridurre il rischio per l’attuale investitore sia a rafforzare la base di capitale dell’azienda ... Come scrive affaritaliani.it