Bending Spoons l' azienda unicorno italiana ora vale 11 miliardi

Today.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bending Spoons continua la sua corsa. L'ex startup, ormai colosso tecnologico italiano con sede a Milano, ha annunciato di "aver raccolto 710 milioni di dollari in equity", tra capitale primario e secondario. Ora la valutazione sale a 11 miliardi di dollari, circa 9,5 miliardi di euro all'attuale. 🔗 Leggi su Today.it

