Bending Spoons fa un salto quantico e arriva a una capitalizzazione da 11 miliardi ma è solo l' inizio

Wired.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La società co-fondata da Luca Ferrari chiude un round da 710 milioni e raddoppia la capitalizzazione. Se fosse quotata, sarebbe nel Ftse Mib. Gli investitori brindano: Tip vende lo 0,3% per 27 milioni, con una exit che vale 20 volte quanto investito. 🔗 Leggi su Wired.it

Bending Spoons fa un salto quantico e arriva a una capitalizzazione da 11 miliardi, ma "è solo l'inizio"

