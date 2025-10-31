La società co-fondata da Luca Ferrari chiude un round da 710 milioni e raddoppia la capitalizzazione. Se fosse quotata, sarebbe nel Ftse Mib. Gli investitori brindano: Tip vende lo 0,3% per 27 milioni, con una exit che vale 20 volte quanto investito. 🔗 Leggi su Wired.it

© Wired.it - Bending Spoons fa un salto quantico e arriva a una capitalizzazione da 11 miliardi, ma “è solo l'inizio”