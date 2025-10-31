Bending Spoons fa un salto quantico e arriva a una capitalizzazione da 11 miliardi ma è solo l' inizio
La società co-fondata da Luca Ferrari chiude un round da 710 milioni e raddoppia la capitalizzazione. Se fosse quotata, sarebbe nel Ftse Mib. Gli investitori brindano: Tip vende lo 0,3% per 27 milioni, con una exit che vale 20 volte quanto investito. 🔗 Leggi su Wired.it
Scopri altri approfondimenti
Bending Spoons raccoglie 710 milioni di dollari ed entra nell’olimpo delle startup europee: valutata 11 miliardi - X Vai su X
Giovanni Tamburi, attraverso Tip, detiene il 3,2% di Bending Spoons, valutata 5,17 miliardi di euro. Un gioiello italiano che continua a crescere con acquisizioni strategiche e ricavi in forte aumento - facebook.com Vai su Facebook
Bending Spoons in campagna acquisti: dopo Vimeo, compra anche Aol - Dopo Vimeo, l’unicorno italiano della tecnologia compra anche America Online. Come scrive tg24.sky.it
C’è posta per Bending: acquistata anche Aol - Dopo Vimeo, la società milanese compra il fornitore di servizi email. Lo riporta repubblica.it
Bending Spoons fa ancora shopping negli USA: comprata AOL dopo un finanziamento da 2,8 miliardi - La software house milanese ha annunciato di aver stipulato un accordo definitivo per rilevare da Yahoo il portale web e provider di posta elettronica AOL ... Si legge su startupitalia.eu