Belve cerca persone comuni da intervistare l’annuncio di Francesca Fagnani | E se iniziassimo con i provini?

Tpi.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Francesca Fagnani mette in cantiere un altro spin off del suo programma di successo Belve, la cui nuova edizione ha preso il via su Rai 2 lo scorso 28 ottobre. Dopo Belve Crime, infatti, è in arrivo un’altra versione del talk, questa volta dedicata alle persone comuni. Ad annunciare la novità è stata la stessa conduttrice e giornalista che ha affermato al termine della prima puntata: “Avviso ai naviganti: in molti mi chiedono di intervistare persone comuni. Per dire cosa? Chi pensa di essere giusto per questo sgabello, scriva a questo fantastico indirizzo”. Sullo schermo, poi, è comparso il seguente indirizzo mail: belveprovini@rai. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it

