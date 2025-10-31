Belpasso il sindaco Caputo invita i cittadini a mantenere pulito il cimitero

Cataniatoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Con l'avvicinarsi delle solennità di Ognissanti e della commemorazione dei Defunti, giornate caratterizzate dalla massima affluenza di cittadini presso il cimitero Comunale, il sindaco di Belpasso, Carlo Caputo,  invigta i propri concittadini a garantire il decoro del luogo e a rispettare le. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

