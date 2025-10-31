Bellizzi l’impegno di OrtoRomi contro il tumore al seno

Screening gratuiti per le dipendenti dell'azienda e per tutta la comunità Campania: l'impegno di OrtoRomi contro il tumore al seno. La Cooperativa Agricola con sede nel Salernitano torna a sostenere eventi mirati alla prevenzione, in programma a Marigliano (NA). L'iniziativa rientra in una più ampia strategia di responsabilità sociale e welfare aziendale che comprende anche l'introduzione di tecnologie a supporto della salute dei lavoratori La Cooperativa Agricola OrtoRomi, azienda di riferimento nel settore ortofrutticolo italiano con sede a Bellizzi in provincia di Salerno, alla produzione di alimenti naturali affianca un impegno concreto per il benessere delle comunità in cui opera e dei propri collaboratori.

