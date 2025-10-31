Bellaria rilancia il progetto sperimentale per l' attività motoria tra i giovani

La Giunta comunale di Bellaria ha definito lo stanziamento di un fondo di circa 10.000 euro “per la concessione di contributi economici a sostegno dell’attività motorio sportiva di minori in età compresa tra i 6 e i 14 anni”: provvedimento con il quale si conferma e si rilancia un progetto di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

