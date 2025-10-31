BELEN SVELA COS’È SUCCESSO CON BARBARA D’URSO NEL BACKSTAGE DI BALLANDO

Dopo essersi confessata a Belve, Belen Rodríguez risponde alle domande di Vincenzo De Lucia calatosi nei panni di Mara Venier su Radio2 a “Matti da legare” dove parla anche di Barbara d’Urso. La conduttrice argentina ricorda ironizzando: “Prima della Fagnani, l’ultima intervista l’ho fatta con te Mara. Ma sono felicissima di come è andata con Francesca e mi ha stupito il fatto che la gente sia rimasta così sorpresa da quello che ho detto”. Ha scherzato anche sulla sua parolaccia preferita, che non ha voluto tradurre nonostante i tentativi di Francesca Fagnani: “Non era il caso, ma posso insegnare gli insulti in Argentino, senza spiegarli”. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - BELEN SVELA COS’È SUCCESSO CON BARBARA D’URSO NEL BACKSTAGE DI BALLANDO

