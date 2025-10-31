Belen Rodriguez sbarca a Gialappa Show sarà alla conduzione con Mago Forest su Tv8

Fanpage.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La conduttrice argentina affiancherà Mago Forest nella puntata del 3 novembre. Dopo l'intervista a Belve, un altro segnale della nuova fase della carriera di Belen Rodriguez, che dopo anni sperimentali cerca una nuova centralità in Tv. 🔗 Leggi su Fanpage.it

