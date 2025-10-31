Belen Rodriguez sbarca a Gialappa Show sarà alla conduzione con Mago Forest su Tv8
La conduttrice argentina affiancherà Mago Forest nella puntata del 3 novembre. Dopo l'intervista a Belve, un altro segnale della nuova fase della carriera di Belen Rodriguez, che dopo anni sperimentali cerca una nuova centralità in Tv. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Leggi anche questi approfondimenti
“Cose gravissime su Santiago”. Choc tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino: “Perché le vuole togliere il figlio”. Cosa sta succedendo - facebook.com Vai su Facebook
Chi è Kemal Alagol e che lavoro fa il presunto nuovo amore di Belén Rodriguez - X Vai su X
GialappaShow, Belén Rodríguez affianca il Mago Forest alla conduzione della terza puntata - Si rinnova l’appuntamento con GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band con Giorgio Gherarducci e Marco Santin, prodotto da Banijay Italia, in prima ... Lo riporta msn.com
Belen Rodriguez sbarca in Rai con un progetto ambizioso?/ Svolta a sorpresa per la conduttrice - Novità in arrivo nel futuro professionale di Belen Rodriguez, la showgirl argentina che abbiamo visto qualche sera fa come ballerina per una notte a Ballando con le stelle, potrebbe allungare la ... ilsussidiario.net scrive
Belen Rodriguez sbarca a Belve: dopo anni di rifiuti dice sì a Francesca Fagnani/ Cosa racconterà - Colpo grosso per la nuova stagione di Belve Anche se nel corso degli anni Belen Rodriguez ha detto no alla ... Scrive ilsussidiario.net