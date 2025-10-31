Beko la grande fuga Stop il 28 novembre Previste 120 uscite entro fine anno

Dei 299 lavoratori del sito Beko di Siena, resteranno agganciati al perimetro aziendale in 180. Gli altri hanno infatti deciso di accettare gli incentivi alle uscite volontarie (95mila euro per gli over 50 e 70mila per gli under 50). E’ quanto prevedono i sindacati, che ieri hanno incontrato il responsabile delle Risorse Umane, Fabio Colombo, il manager Marco Comello e il direttore dello stabilimento di Siena, Stefano Schiazza, per fare il punto della situazione. A rappresentare i lavoratori, il segretario della Uilm Massimo Martini, la leader della Fiom Cgil Daniela Miniero e le Rsu (Stefano Borgogni, Carlo Bianco e Maurizio Matera). 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Beko, la grande fuga. Stop il 28 novembre. Previste 120 uscite entro fine anno

Altre letture consigliate

NOVITÀ ESCLUSIVA! Side by side in arrivo! Sei pronto a fare scorta senza rinunciare allo stile? Da venerdì 10 ottobre arriva nei nostri store il frigorifero che stavi aspettando! Con la sua grande capacità e l'efficienza Beko, è l'alleato perfetto per la tua cuci - facebook.com Vai su Facebook

Beko, la grande fuga. Stop il 28 novembre. Previste 120 uscite entro fine anno - Il 27 novembre si costituirà la società InviSi tra Invitalia e Comune. Secondo msn.com

Beko, scatta lo stop alla produzione ma a ottobre è prevista una risalita - Come previsto a suo tempo dall’azienda, da ieri l’impianto fabrianese (vi si realizzano piani cottura a gas, ... Secondo corriereadriatico.it

Beko, si va verso un nuovo stop produttivo - Vertenza Beko mentre stanno uscendo altri dipendenti, ad oggi una trentina, tra impiegati e operai, con gli esodi incentivati, a preoccupare sono i volumi produttivi attuali e futuri. Lo riporta ilrestodelcarlino.it