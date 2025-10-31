Beffa Musetti | Aliassime gli può scippare le Atp Finals sul più bello Deve tornare in campo ma può non bastare | La classifica

Tutto rischia di sfumare sul più bello, quando l’obiettivo sembrava ormai in cassaforte. La qualificazione di Lorenzo Musetti alle Atp Finals 2025 di Torino è a forte rischio. Anzi, in questo momento è quasi saltata, proprio quando manca poco più di una settimana all’inizio del torneo all’ Inalpi Arena, dove l’Italia sarà già certa di essere rappresentata da Jannik Sinner, campione in carica. Musetti da mesi culla il sogno di realizzare una storica doppietta azzurra alla Finals: la missione sembrava ormai compiuta, fino a quando il Masters 1000 di Parigi in corso alla Défense Arena ha rimescolato tutto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Beffa Musetti: Aliassime gli può scippare le Atp Finals sul più bello. Deve tornare in campo ma può non bastare | La classifica

