Beer&Food Attraction si espande e lancia il nuovo settore Mixology Attraction
La Fiera di Rimini si prepara ad accendere i riflettori su Beer&Food Attraction, l’appuntamento di riferimento europeo per la beverage e bar industry organizzato da Italian Exhibition Group (IEG), in programma dal 15 al 17 febbraio 2026. Dopo il successo dell’ultima edizione – con 600 espositori. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
INTERNATIONAL WORLD BEER FESTIVAL E STREET FOOD TRENTO Piazza Fiera ? 31 Ottobre 1-2 Novembre ? INGRESSO GRATUITO Continua Il nostro tour nazionale fra le migliori specialità d'Italia e del mondo con : I migliori Street Food inte - facebook.com Vai su Facebook