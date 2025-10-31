Beer&Food Attraction si espande e lancia il nuovo settore Mixology Attraction

Riminitoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Fiera di Rimini si prepara ad accendere i riflettori su Beer&Food Attraction, l’appuntamento di riferimento europeo per la beverage e bar industry organizzato da Italian Exhibition Group (IEG), in programma dal 15 al 17 febbraio 2026. Dopo il successo dell’ultima edizione – con 600 espositori. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

Cerca Video su questo argomento: Beerampfood Attraction Espande Lancia