Nuovo appuntamento oggi – venerdì 31 ottobre – con la soap americana Beautiful. Nella puntata odierna Steffy, ancora sconvolta per aver ucciso Sheila, è a casa mentre una squadra specializzata ripulisce il sangue sparso ovunque. Li va a trovare Finn. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio inedito trasmesso da Canale 5 in replica streaming. Se vi siete persi una o più puntate e volete rivederle gratis le trovate nella pagina dedicata alla serie The Bold and the Beautiful. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Beautiful streaming, replica puntata 31 ottobre 2025 | Video Mediaset