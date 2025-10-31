Beautiful anticipazioni settimanali dall’1 al 7 novembre 2025 | matrimonio tra Steffy e Finn in pericolo?

Sarà una settimana ricca di colpi di scena quella che attende i tantissimi fans di Beautiful. Negli episodi che andranno in onda dal 1° al 7 novembre su Canale 5 assisteremo a una vera e propria crisi matrimoniale, che vedrà protagonisti Finn e Steffy. Il medico affermerà di comprendere i motivi che hanno portato la moglie a uccidere Sheila, ma è davvero così? Scopriamo insieme cosa accadrà. Anticipazioni settimanali Beautiful: Finn si allontana da Steffy?. Finn parla con Li e le dice di considerarla la sua vera madre, ma non può negare di provare per la donna che lo ha messo al mondo un legame profondo. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

