Quando Luna risorge in scena, Ridge vuole denunciarla ma Bill e Katie giocano il test del DNA come carta vincente La resurrezione di Luna – in stile shock alla Taylor – ha scatenato un terremoto dentro le famiglie Spencer e Forrester, e Ridge è già di nuovo in prima linea. Nel panorama delle puntate americane di Beautiful il pericolo assume contorni sempre più cupi: una “assassina” convinta di aver conquistato il lasciapassare per la sua pace personale, ma che adesso dovrà vedersela con nemici potenti e volenterosi di proteggere Steffy. La scoperta che Luna non è morta ma è tornata in scena è ormai di dominio pubblico, e tutti i personaggi stanno prendendo le distanze dal suo caos. 🔗 Leggi su Uominiedonnenews.it

© Uominiedonnenews.it - Beautiful, Anticipazioni Americane: Luna Ed Il Mistero Del Dna!