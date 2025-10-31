Beatrice ed Eugenia cosa succede ai loro titoli dopo la scelta di Carlo su Andrea

Quella di Re Carlo è destinata a passare alla storia come una decisione storica: ha rimosso i titoli ufficiali, tra cui quello di “Principe”, al fratello Andrea, d’ora in avanti conosciuto come Andrea Mountbatten Windsor. Cosa succede, ora, alle figlie, Beatrice ed Eugenia? Manterranno i loro titoli e il trattamento di Altezza Reale? Contrariamente ai figli di Anna ed Edoardo, Eugenia e Beatrice sono infatti Principesse. Eugenia e Beatrice, cosa succede ai loro titoli. Andrea Mountbatten Windsor è stato formalmente privato dei titoli, tra cui quello di Principe. La scelta di Re Carlo è storica: Andrea è dunque caduto in disgrazia, e deve lasciare il Royal Lodge. 🔗 Leggi su Dilei.it

