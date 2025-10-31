Beatrice Bellucci l' arrivo della bara bianca per l' ultimo saluto alla ragazza travolta a Roma VIDEO

Commozione a Roma per i funerali di Beatrice Bellucci, la ventenne morta sulla Cristoforo Colombo. La bara bianca accolta da un lungo applauso.

