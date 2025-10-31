Beatrice Bellucci in migliaia ai funerali della 20enne morta in un’incidente a Roma
Circa mille persone questa mattina hanno preso parte ai funerali di Beatrice Bellucci, la 20enne morta nell’incidente sulla Colombo, a Roma. Il feretro bianco è stato accompagnato dai lunghi applausi dei presenti che hanno affollato la chiesa dei Santi Pietro e Paolo all’Eur. Sono accorsi in chiesa anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e la presidente del Municipio IX Titti Di Salvo. La ricostruzione dell’incidente. La ragazza è morta sul colpo in un incidente stradale a causa di un violento politrauma addominale e toracico. È successo in via Cristoforo Colombo nella serata di venerdì 24 ottobre. 🔗 Leggi su Lapresse.it
