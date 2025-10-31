Beatrice Bellucci é successo ai funerali | scena straziante tutti in lacrime
Una folla enorme, silenziosa e incredula ha riempito la Basilica dei Santi Pietro e Paolo all'Eur per dare l'ultimo saluto a Beatrice Bellucci, la ventenne studentessa di Giurisprudenza morta nel terribile incidente su via Cristoforo Colombo il 24 ottobre. La chiesa, capace di accogliere centinaia di persone, non è bastata a contenere tutti coloro che hanno voluto esserci. Amici, parenti, compagni di squadra della Volley Roma e tantissimi cittadini si sono stretti intorno ai genitori, distrutti dal dolore ma circondati da un affetto immenso.
A rivelarsi fatale per Beatrice Bellucci è stato un violento politrauma all'addome e al torace. I primi risultati dell'autopsia sulla salma della 20enne morta nello scontro su via Cristoforo Colombo
Incidente via Colombo, Beatrice Bellucci morta per un violento politrauma all'addome e al torace
Beatrice Bellucci uccisa, caccia a due veicoli. «Li hanno visti scappare dopo l'impatto» - Potrebbero avere preso parte a una corsa clandestina, partita da uno dei semafori della Cristoforo Colombo.
Beatrice Bellucci morta a Roma: la corsa di 10 chilometri a 150 all'ora sulla Colombo: così la Bmw l'ha uccisa - che gli inquirenti hanno acquisito da quando, venerdì sera, la Mini cooper con a bordo la 20enne Beatrice
Beatrice Bellucci morta nell'incidente sulla Colombo, l'autopsia: fatale il trauma all'addome e al torace - Un violento politrauma all'addome e al torace è la causa della morte di Beatrice Bellucci, la ventenne deceduta nello scontro lungo via Cristoforo Colombo a Roma.