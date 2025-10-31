Beatrice Bellucci é successo ai funerali | scena straziante tutti in lacrime

– Una folla enorme, silenziosa e incredula ha riempito la Basilica dei Santi Pietro e Paolo all’Eur per dare l’ultimo saluto a Beatrice Bellucci, la ventenne studentessa di Giurisprudenza morta nel terribile incidente su via Cristoforo Colombo il 24 ottobre. La chiesa, capace di accogliere centinaia di persone, non è bastata a contenere tutti coloro che hanno voluto esserci. Amici, parenti, compagni di squadra della Volley Roma e tantissimi cittadini si sono stretti intorno ai genitori, distrutti dal dolore ma circondati da un affetto immenso. 🔗 Leggi su Tvzap.it

