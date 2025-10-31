battlefield redsec riceve il trailer live action dove tutti vogliono giocare al battle royale

Battlefield REDSEC ha ricevuto un nuovo trailer live action che sta facendo sorridere e discutere la community. Nel filmato, pubblicato da Electronic Arts, il tema musicale del gioco risveglia una follia collettiva: un commesso di supermercato lascia la cassa, una sposa abbandona l’altare, meccanici e dirigenti mollano tutto, persino un’équipe chirurgica smette di operare. Tutti, improvvisamente “attivati” dalla colonna sonora, corrono verso lo stesso obiettivo: salire sull’aereo da cui inizia ogni partita di REDSEC. Il video è un modo ironico e spettacolare per rappresentare la voglia di partecipare al nuovo battle royale free-to-play di EA, ora disponibile al download gratuito. 🔗 Leggi su Game-experience.it

