Battlefield 6 riconquista la vetta della classifica europea Leggende Pokémon | Z-A scende al terzo posto
Settimana di sorpassi e conferme nella classifica europea dei videogiochi: Battlefield 6 torna in testa, riconquistando la prima posizione e riportando il franchise bellico di EA ai vertici delle vendite. Il gioco ha fatto registrare un calo del 55% rispetto alla settimana precedente, ma è riuscito comunque a superare la concorrenza e a riprendere la leadership grazie alla solidità della sua community e al recente ritorno d’interesse generato anche da Battlefield REDSEC. Subito dietro si posiziona EA Sports FC 26, che consolida così il dominio di Electronic Arts, occupando le prime due posizioni della classifica. 🔗 Leggi su Game-experience.it
