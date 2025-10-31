Batosta Calhanoglu brutte notizie | ora Chivu è nei guai
Se da un lato la vittoria sulla Fiorentina ha rimesso l’Inter in carreggiata, dall’altro Chivu dee fare i conti con un bel problema: Hakan Calhanoglu. L’ Inter ha ritrovato ritmo, concretezza e fiducia nel 3-0 contro la Fiorentina, una vittoria che restituisce serenità all’ambiente dopo una settimana di tensioni col Napoli e con Conte. Una partita dominata dal primo all’ultimo minuto, ma che ha avuto un chiaro protagonista: Hakan Calhanoglu. Il turco ha firmato una doppietta e regalato una prestazione da leader vero, confermando di essere l’uomo chiave del progetto tecnico di Cristian Chivu. Ordinato, lucido, sempre nel vivo del gioco: ha dettato tempi e spazi, alternando verticalizzazioni illuminanti a soluzioni da fuori area che hanno piegato la resistenza viola. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
