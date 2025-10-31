Basta violenza sulle donne Santa Caterina esempio e simbolo di libertà

"Sei Caterina! La voce è libertà", questo sarà il titolo del cartellone del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, presentato ieri nella sala Maccherini di palazzo Berlinghieri dall’assessore alle pari opportunità del Comune di Siena Micaela Papi. Il cartellone presenta una serie di eventi, che partirà proprio dal 25 novembre, fino ad arrivare al 5 dicembre. Una scelta importante, quella di usare Santa Caterina come simbolo delle donne senesi e come simbolo dell’emancipazione femminile. "Santa Caterina è senza dubbio anticipatrice delle donne che si schierano a favore dell’autodeterminazione femminile e rappresenta ancora oggi l’esempio di una donna libera, coraggiosa e capace di farsi ascoltare", afferma l’assessore Papi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Basta violenza sulle donne. Santa Caterina esempio e simbolo di libertà

Scopri altri approfondimenti

L’aggressione avvenuta al Liceo Bramante, nelle notti scorse, per mano di un gruppo neofascista è un episodio indegno e intollerabile. E purtroppo non è un caso isolato. Diciamo basta alla violenza e ai rigurgiti neofascisti nelle scuole: la scuola è e deve rest - facebook.com Vai su Facebook

“Uniti per dire basta alla violenza di genere”: Oggi manifestazione a Roma di vittime e familiari. Dalle 14 alle 19 in Piazza Santissimi Apostoli. #chilhavisto #15ottobre - X Vai su X

“La violenza sulle donne? Basta, è uno schifo. Inseguite i vostri sogni, bisogna normalizzare il fallimento”: Alfa conquista Milano ed è pronto per Sanremo 2026 - Il cantante emoziona i fan con un concerto sold out e lancia un forte messaggio sociale: "Normalizzare il fallimento e inseguire i sogni" ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

"Basta violenza sulle donne". La rete dei 28 Comuni in marcia - Martesana con quattro centri i protagonisti della camminata " Non chiudere gli occhi " della Rete Viola, il network dei ... Secondo msn.com

Violenza donne: Schlein, 'repressione non basta, serve prevenzione' - "La violenza maschile si rigenera in un contesto culturale, patriarcale di cui la nostra società è ancora molto intrisa e che è complesso da decostruire. Come scrive lagazzettadelmezzogiorno.it