Basta punture ora Ozempic e Wegovy arrivano in pillole L’allarme dell’esperta | Non sono caramelle | servono controllo medico e consapevolezza
Dopo il successo – e le polemiche – legate ai farmaci dimagranti a base di semaglutide e tirzepatide, il mercato delle terapie contro l’obesità sta per cambiare ancora volto. Novo Nordisk, produttrice di Ozempic e Wegovy, ha annunciato l’arrivo della versione orale della semaglutide, mentre la rivale Eli Lilly, già produttrice di Mounjaro e Zepbound, prepara una nuova molecola chiamata orforglipron: un principio attivo capace di attraversare lo stomaco senza essere distrutto, con lo stesso effetto dimagrante ma una struttura chimica completamente diversa. L’obiettivo, dichiarato, è rendere più semplice la somministrazione e ampliare la platea dei pazienti, in un mercato globale che oggi vale oltre 47 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
