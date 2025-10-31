Si disputa questo weekend la quinta giornata del massimo campionato italiano di basket e sono diverse le sfide d’alta classifica in programma sui parquet d’Italia. A partire da Trento-Bologna sabato sera, fino ad arrivare a Trapani-Brescia domenica, ma non sono gli unici appuntamenti da non perdere. Si parte sabato con la sfida salvezza tra Sassari e Udine, due formazioni ancora a caccia della prima vittoria stagionale, ma che sin qui hanno già dimostrato di valere di più dello zero in classifica. Come detto, poi sarà la volta di Trento-Bologna, due candidate forti per i playoff e che sono all’inseguimento della capolista Brescia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket, Serie A: Trento-Bologna e Trapani-Brescia i big match del weekend