Basket Serie A | Trento-Bologna e Trapani-Brescia i big match del weekend
Si disputa questo weekend la quinta giornata del massimo campionato italiano di basket e sono diverse le sfide d’alta classifica in programma sui parquet d’Italia. A partire da Trento-Bologna sabato sera, fino ad arrivare a Trapani-Brescia domenica, ma non sono gli unici appuntamenti da non perdere. Si parte sabato con la sfida salvezza tra Sassari e Udine, due formazioni ancora a caccia della prima vittoria stagionale, ma che sin qui hanno già dimostrato di valere di più dello zero in classifica. Come detto, poi sarà la volta di Trento-Bologna, due candidate forti per i playoff e che sono all’inseguimento della capolista Brescia. 🔗 Leggi su Oasport.it
Altre letture consigliate
Il Presidente della Lega Basket Serie A Maurizio Gherardini, accompagnato dall’LBA Executive Advisor Andrea Bargnani, ha incontrato oggi il Ministro per lo Sport e i giovani Andrea Abodi @SportGoverno #TuttoUnAltroSport - X Vai su X
SERIE C: FINALMENTE ARRIVA LA PRIMA VITTORIA In una tenso gremita, arriva la prima, meritata, vittoria per la Valmec Sei Rose. Contro il Bottegone Basket 2001, i ragazzi di Biancani e Marmugi, pur in formazione rimaneggiata (Vittorio Ticà ancora fuori p - facebook.com Vai su Facebook
Basket, Serie A: Trento-Bologna e Trapani-Brescia i big match del weekend - Si disputa questo weekend la quinta giornata del massimo campionato italiano di basket e sono diverse le sfide d’alta classifica in programma sui parquet ... Scrive oasport.it
Trento-Bologna in diretta streaming gratis: dove vedere il match di Lega A - Bologna in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita valida per la quinta giornata di campionato ... Riporta msn.com
Basket, i migliori italiani della quarta giornata di Serie A. Della Valle fa volare Brescia, Tonut gigante in difesa - Si è disputata nel weekend la quarta giornata della Serie A di basket, un turno che ha visto solo Trento vincere in trasferta - Riporta oasport.it