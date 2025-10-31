Basket Serie A | Trento-Bologna e Trapani-Brescia i big match del weekend

Oasport.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si disputa questo weekend la quinta giornata del massimo campionato italiano di basket e sono diverse le sfide d’alta classifica in programma sui parquet d’Italia. A partire da Trento-Bologna sabato sera, fino ad arrivare a Trapani-Brescia domenica, ma non sono gli unici appuntamenti da non perdere. Si parte sabato con la sfida salvezza tra Sassari e Udine, due formazioni ancora a caccia della prima vittoria stagionale, ma che sin qui hanno già dimostrato di valere di più dello zero in classifica. Come detto, poi sarà la volta di Trento-Bologna, due candidate forti per i playoff e che sono all’inseguimento della capolista Brescia. 🔗 Leggi su Oasport.it

basket serie a trento bologna e trapani brescia i big match del weekend

© Oasport.it - Basket, Serie A: Trento-Bologna e Trapani-Brescia i big match del weekend

Altre letture consigliate

basket serie trento bolognaBasket, Serie A: Trento-Bologna e Trapani-Brescia i big match del weekend - Si disputa questo weekend la quinta giornata del massimo campionato italiano di basket e sono diverse le sfide d’alta classifica in programma sui parquet ... Scrive oasport.it

basket serie trento bolognaTrento-Bologna in diretta streaming gratis: dove vedere il match di Lega A - Bologna in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare la partita valida per la quinta giornata di campionato ... Riporta msn.com

basket serie trento bolognaBasket, i migliori italiani della quarta giornata di Serie A. Della Valle fa volare Brescia, Tonut gigante in difesa - Si è disputata nel weekend la quarta giornata della Serie A di basket, un turno che ha visto solo Trento vincere in trasferta - Riporta oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Basket Serie Trento Bologna