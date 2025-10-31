Basket sconfitta casalinga per l' OraSì nel turno infrasettimanale | San Severo passa al PalaCosta
L’OraSì Ravenna non riesce a ritrovare il successo tra le mura amiche del PalaCosta e si arrende 70-79 alla Allianz Pazienza San Severo nella nona giornata di Serie B Nazionale. Una partita rimasta in equilibrio nel primo tempo, nella quale però i giallorossi hanno faticato a dare continuità alle. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
