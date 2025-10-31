Basket femminile la Reyer Venezia ospita Sassari in Serie A1 Campobasso-Schio il big match della 5a giornata
La Serie A1 di basket femminile procede regolarmente con la quinta giornata prevista nel weekend alle porte, con due anticipi in programma sabato 1° novembre e tre partite da disputare domenica 2 novembre: andiamo quindi a presentare brevemente cosa ci attende. Il turno si apre domani sera alle ore 19:00 col primo anticipo tra l’Umana Reyer Venezia e la Dinamo Sassari, con le due squadre reduci dagli impegni europei in settimana (sconfitta in Eurolega per le oro-granata, vittoria in EuroCup invece per le sarde). Alle ore 20:30 va invece in scena quello che possiamo definire il ‘ big match ’ della giornata ovvero La Molisana Magnolia Campobasso-Famila Wuber Schio, con le campionesse in carica ancora imbattute in Campionato (8 punti) al pari della Reyer mentre le molisane inseguono a 6 punti. 🔗 Leggi su Oasport.it
