Milano, 30 ottobre 2025 – È di una vittoria e una sconfitta il bilancio portato a casa dalle squadre italiane impegnate nel secondo turno settimanale di Eurolega. A sorridere è l’EA7 Emporio Armani Milano che ha rialzato immediatamente la testa dopo il passo falso in volata sul campo del Barcellona: tornata tra le mura amiche del Forum, l’Olimpia ha superato 86-77 il Paris Basketball al termine di una gara comandata con grande autorità per tutto l’arco dei 40’. I biancorossi hanno poggiato le fondamenta di questa vittoria su una grande difesa che ha tenuto i transalpini a soli 27 punti segnati in 20’, mentre l’attacco ne ha prodotti 47 scavando un solco che ha poi permesso ai meneghini di proteggersi dai tentativi di risalita degli avversari: sono quattro i giocatori nello scacchiere di coach Ettore Messina finiti in doppia cifra per punti segnati, con Devin Booker che si è spinto fino a quota 13. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket, Eurolega: Milano torna al successo battendo 86-77 Parigi