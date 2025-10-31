Basket Divisione regionale 1 I Legends di Rossi cercano continuità contro il Valdicornia
Prova della verità per i Legends che dopo il colpo grosso di Lucca (sponda Sky Walkers ), questa sera (palazzetto di Avenza, ore 21) provano ad inziare una striscia positiva ospitando il Valdicornia per la quinta giornata della Dr1. Dopo due sconfitte consecutive la squadra di Guglielmo Rossi (nella foto) si è sbloccata andando a vincere, seppure di misura (70-72) sull’ostico parquet lucchese e adesso vuole risalire la classifica. La squadra si era finalmente allenata a modo e il campo ha dato ragione a coach Rossi e anche la gara odierna dipenderà dal livello di preparazione raggiunto. Il Valdicornia non è una squadra facile, ma i gialloviola possono far pesare il fattore campo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Divisione Regionale 1: la Gieffe SBA trova la seconda vittoria consecutiva a Cuneo! La @gieffeimpiantisrl Scuola Basket Asti, nella quarta giornata di Divisione Regionale 1, supera in trasferta la Granda College Cuneo (75-85) e sale a quota 6 punti in classific - facebook.com Vai su Facebook
Basket, Divisione Regionale 1: Sarezzo, colpaccio con Orzinuovi - X Vai su X
Basket Divisione regionale 1. I Legends di Rossi cercano continuità contro il Valdicornia - Prova della verità per i Legends che dopo il colpo grosso di Lucca (sponda Sky Walkers), questa sera (palazzetto ... Scrive msn.com
Basket, Divisione Regionale 1: Sarezzo, colpaccio con Orzinuovi - La squadra di Milanesi si aggiudica lo scontro al vertice ed è ora capolista solitaria. Come scrive giornaledibrescia.it
Divisione Regionale 1: torna alla vittoria il CUS Genova Basket - Dopo la pausa “forzata” dovuta a un poblema sul campo di Cogoleto il CUS Genova Basket di Giorgio Taverna torna subito alla vittoria. Segnala liguriasport.com