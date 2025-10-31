Dopo che l’ASVEL Villeurbanne è finito praticamente in rotta con l’Eurolega, destinazione ormai pressoché certa Champions League, e dopo che anche l’Alba Berlino ha abbandonato la competizione dell’ECA, adesso i calibri si stanno alzando di parecchio. Come riporta gazzetta.gr, e come ripreso da Marca, stavolta ci sono di mezzo nientemeno che Real Madrid e Barcellona. Secondo quanto riportato dal media greco, le due massime squadre del panorama spagnolo sarebbero pronte a unirsi alla più importante competizione della FIBA nell’ambito di un prossimo debutto nella nuova NBA Europe, il cui varo è previsto nel 2027 con una struttura da 16 squadre con 12 club con posto fisso e altro 4 che saranno vincolati a tornei già esistenti e la Champions come via principale d’accesso. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket: caos Eurolega, anche Real Madrid e Barcellona attratti dalla Champions League?