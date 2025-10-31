Basilicata AISLA in piazza | Fondo SLA da riattivare subito

Il diritto a una vita dignitosa non può dipendere dai silenzi della burocrazia. In Basilicata, l’assenza del Fondo SLA costringe famiglie già provate a una solitudine intollerabile. AISLA annuncia una mobilitazione a Potenza per il 7 novembre: una richiesta chiara alla Regione, ripristinare subito un sostegno che, per chi vive la SLA, è questione di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

