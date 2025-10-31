Basilicata AISLA in piazza | Fondo SLA da riattivare subito
Il diritto a una vita dignitosa non può dipendere dai silenzi della burocrazia. In Basilicata, l’assenza del Fondo SLA costringe famiglie già provate a una solitudine intollerabile. AISLA annuncia una mobilitazione a Potenza per il 7 novembre: una richiesta chiara alla Regione, ripristinare subito un sostegno che, per chi vive la SLA, è questione di . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Basilicata ancora senza Fondo Sla, Aisla scende in piazza - L’associazione italiana Sclerosi laterale amiotrofica denuncia la situazione che si è venuta a creare nella regione. Lo riporta vita.it
MOBILITAZIONE Basilicata, famiglie con SLA in piazza per il ripristino del Fondo regionale - Al centro della protesta c’è la situazione di oltre 50 famiglie lucane costrette a fare i conti con assegni di cura ridotti. Da statoquotidiano.it
Basilicata, senza Fondo SLA ''si condanna alla solitudine chi lotta per vivere'' - La sua vita è segnata dalla SLA, una malattia implacabile che non lascia scampo. Riporta lasiritide.it